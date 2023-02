Circonvallazione: lavori spediti, procedono con regolarità |video con Conoci e Pulina

ALGHERO – “E’ importante vedere i lavori che procedono con regolarità e l’impresa impegnata con numerose maestranze. Un’opera fondamentale per la nostra città, i cui lavori di realizzazione non incidono sulla viabilità ma che vanno avanti spediti ed a compimento ne cambieranno il volto”. Parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci, che questa mattina ha partecipato con l’assessore alle Opere pubbliche, Antonello Peru, al sopralluogo della III Commissione consiliare presieduta da Monica Pulina nel cantiere della nuova circonvallazione della città di Alghero. Insieme ai consiglieri comunali, il dirigente, i tecnici del settore ed i responsabili della ditta che ha in appalto l’intervento. Dalle parole del dirigente Giovanni Luca Balzano la conferma sul buon andamento dei lavori, circa il 30percento eseguito sul totale, ed il rispetto delle tempistiche per la consegna dell’opera, prevista nel mese di aprile 2024. “E’ l’intervento più atteso dalla cittadinanza – ha sottolineato la presidente Pulina – un’opera che migliorerà sensibilmente la qualità del traffico urbano e ridurrà i disagi che, soprattutto nella stagione estiva, derivano dalla crescita esponenziale del traffico automobilistico”.