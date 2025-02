Cinema Teatro di Fertilia, grande soddisfazione della Maggioranza di Cacciotto

ALGHERO – “L’approvazione dell’acquisizione da parte del Comune dell’ex Cinema Teatro di Fertilia è un segnale forte che denota la volontà dell’Amministrazione Cacciotto nel perseguire gli obiettivi della rigenerazione urbana finalizzata a dare una prospettiva di sviluppo. L’acquisto dell’immobile al prezzo simbolico di un euro è un primo passo di un percorso che dovrà ancora raggiungere ulteriori tappe verso l’attuazione di un programma varato con la Regione nel 2008 che con la legge n.3 ha approvato il programma per la realizzazione dei progetti pilota finalizzati alla progettazione del riuso turistico delle borgate marine di Fertilia nel Comune di Alghero, assegnando allo stesso la somma di due milioni di euro. Ieri il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera di assenso all’acquisizione del Cineteatro e del cortile pertinenziale, grazie ad un lavoro di preparazione che ha visto impegnati il Comune di Alghero e la Regione Sardegna con i rappresentanti politici del territorio in una serrata interlocuzione che finalmente ha visto il traguardo anche con il recupero della dotazione finanziaria originale che potrà essere utilizzata per la riqualificazione. Gli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione sono quelli del recupero dell’immobile a funzioni adeguate al suo prestigio storico-culturale, reinserendolo attivamente nel contesto socio-economico della città, aumentarne il valore socio-economico, garantirne un’efficiente gestione. Un obiettivo strategico, che la maggioranza intende perseguire con la realizzazione del progetto pilota. Siamo certi che questo segnale possa rappresentare una svolta capace di dare impulso alle ulteriori tappe verso la riqualificazione di Fertilia che ci vedrà impegnati ancora in sinergia con la Regione”.

AVS

Città Viva

Futuro Comune

Movimento 5 Stelle

Noi Riformiamo Alghero

Partito Democratico

Orizzonte Comune

Nella foto il rendering del progetto già divulgato nel 2023