Ciclocross a Maria Pia, “Nessun danno ambientale, autorizzazioni in regola e ripristino”

ALGHERO – “Sull’impatto ambientale e ripristino dei luoghi dopo il 4°Trofeo Maria Pia del 12 Gennaio 2025. La società Alghero Bike, organizzatrice dell’evento in argomento, ha allestito la manifestazione sportiva, peraltro autorizzata dagli organi preposti, nel rispetto dell’ambiente e dei luoghi, con il massimo rispetto delle essenze arboree presenti nell’area interessata senza che nessuna pianta venisse deturpata dal passaggio delle biciclette. Teniamo a sottolineare che il percorso è stato realizzato nella giornata di Sabato 11 ed è stato rimosso completamente nella mattinata del giorno della gara, Domenica 12, prima delle ore 13:00. Come dichiarato e specificato nel verbale di autorizzazione, la ASD si è impegnata al ripristino dei luoghi nei giorni successivi alla manifestazione.

Vorremmo dare rilievo al fatto che i percorsi sono stati realizzati nelle aree già soggette a calpestio da parte di podisti, passeggiatori ed animali vari da compagnia. Riteniamo comunque che le folle estive siano di gran lunga più impattanti di una gara ciclistica di ragazzi che percorrono detti sentieri per un paio d’ore per una volta all’anno”, cosi l’Asd Alghero Bike organizzatrice della manifestazione oggetto delle critiche di alcune associazioni ambientaliste.

“Considerato che le iniziative sportive siano sempre di lodevole valore e viste le considerazioni, giuste e precise, dei comitati, per i prossimi anni ci auguriamo una collaborazione volta alla tutela dell’ambiente, primo obiettivo di chi ha fatto uno sport come il ciclismo una passione ed un valore.

Come per ogni gara organizzata, Alghero Bike non solo si impegna a ripulire l’area coinvolta dall’evento, ma utilizza anche mezzi propri per ripristinare lo stato originario dei luoghi, garantendo il massimo rispetto per l’ambiente e il territorio. Qualora questo non fosse stato possibile immediatamente, sarà nostra cura provvedere nei giorni successivi”.

Nella foto il percorso del ciclocross nella pineta di Maria Pia