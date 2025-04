“Chiusura Pronto Soccorso, scenario da evitare: giusta la mobilitazione per la sanità”

ALGHERO – “Il Movimento 5 Stelle di Alghero intende rassicurare i cittadini in merito alle notizie circolate sulla possibile chiusura o ridimensionamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile. Anche grazie alle parole dell’assessore regionale alla Sanità Bartolazzi, possiamo affermare che la struttura non chiuderà e che sono già in fase di studio interventi concreti per risolvere le criticità esistenti”, così i pentastellati algheresi che, però, tramite la loro consigliera comunale fanno sapere che “non si può ignorare la mobilitazione prevista per mercoledì 30 aprile, segno tangibile della preoccupazione dei cittadini, e dell’attenzione che la comunità mostra, giustamente, per la sanità cittadina, ma riteniamo doveroso comunicare che l’amministrazione sanitaria sta lavorando per evitare questo scenario”.

Una mobilitazione voluta in primis dal presidente della commissione consigliare sanità Christian Mulas tramite appello a mezzo stampa e social che è stato raccolto dalla cittadinanza e sempre di più dalle rappresentanze politiche in maniera bipartisan. Del resto, al netto delle canoniche schermaglie politiche, è doveroso che Alghero faccia fronte comune sulla questioni primarie com’è la sanità e pure altre legate a necessarie spinte verso la realizzazione di strumenti atti a creare sviluppo ed economie.

Ritornando alla nota dei 5 Stelle, gli stessi ribadiscono “che la tutela dei servizi sanitari basilari rappresenta una priorità assoluta. Il Pronto Soccorso è un presidio fondamentale e strategico, specialmente in un territorio come quello algherese che vede un significativo incremento di presenze durante la stagione turistica”.

“Vigileremo affinché agli impegni presi seguano fatti concreti, con un piano operativo che preveda il rafforzamento del personale e interventi strutturali adeguati. Invitiamo la cittadinanza, le associazioni e le organizzazioni sindacali a mantenere alta l’attenzione, ma anche a dare fiducia al nuovo corso gestionale che si sta delineando”.