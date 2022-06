“Chi lascia il Movimento 5 Stelle tradisce gli elettori”

ALGHERO – “Come rappresentanti e attivisti del Movimento 5 stelle di Alghero non siamo rimasti indifferenti al terremoto politico avvenuto a Roma. La fuoriuscita dell’ex portavoce Di Maio, nella totale incoerenza rispetto ai valori che ci hanno caratterizzato e per i quali siamo stati votati da milioni di cittadini in Italia e da migliaia ad Alghero, ha deciso di fondare un suo nuovo partito e con se ha portato una manciata di peones graziati dal signore”. Cosi il Movumento 5 Stelle di Alghero riguardo la spaccatura del partito che ha portato alla nascita della nuova forza “Insieme per il Futuro” che conta già su oltre 70 parlamentari tra cui anche la deputata algherese Paola Deiana. D’altra parte va segnalato che i “Grillini” perdono “pezzi” già da tempo con una rappresentanza parlamentare che si è molto assottigliata.

“Ricordiamo ai meno attenti che i parlamentari non sono stati eletti nominalmente ma solo grazie ad una X nel simbolo M5s, simbolo che ora tradiscono, tradendo così la fiducia degli elettori. Vogliamo essere molto chiari e non lasciare spazio a dubbi, noi crediamo e continuiamo a sostenere quel M5S che ha combattuto per i diritti dei più deboli, per la legalità in uno Stato perfuso dalla corruzione, per il bene comune e la tutela dell’ambiente. Pertanto proseguiamo come sempre nel nostro impegno a favore del territorio e delle persone che ci hanno dato fiducia e che rappresentiamo”.