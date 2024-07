“Cestini stracolmi ed ecobox pieni e maleodoranti”

ALGHERO – Riparte su Algheronews l’accoglimento delle segnalazioni o, in certi casi, “lettere alla redazione”; da parte dei cittadini che vogliamo evidenziare criticità o anche positività del nostro territorio. E, visto anche il periodo dell’anno, non poteva che essere dedicata alla gestione dei rifiuti la prima richiesta di interventi. “Nostro malgrado assistiamo, quasi quotidianamente, la non certo degna condizione del decoro in diverse zone della città”, cosi un residente di Alghero he spiega “a partire dagli ecobox che puzzano come una latrina fino ai cestini che sono quasi sempre stracolmi e dunque inutilizzabili, è chiaro che la massiccia presenza di nuovi appartamenti dedicati a strutture ricettive come case vacanze, b&b e in tanti turisti portano anche queste conseguenze, ma per i residenti questo non va bene e bisogna fermarsi a ragionare su come migliorare servizio e dunque decoro e pulizia”.