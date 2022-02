Certificazione conoscenza catalano di Alghero, avviso della Regione

ALGHERO – La conoscenza del catalano di Alghero sulla base della legge regionale 22/2018, è certificata dalla Regione che con il bando Nara-mi promuove la preparazione linguistica della lingua sarda, del catalano di Alghero, e delle varietà alloglotte sassarese, gallurese e tabarchino.

La certificazione orale sarà considerata titolo di ammissibilità per partecipare in veste di esperto d’ambito o di collaboratore nei Laboratori Extracurriculari Didattici e titolo valutabile per all’interno dei CV dei progetti di elaborazione di contenuti nei mass media, nell’editoria, dell’informatica e del web.

Possono partecipare all’avviso le persone fisiche aventi almeno 18 anni di età, in particolare quelle interessate a partecipare in veste di esperto d’ambito o di collaboratore nei Laboratori Extracurriculari Didattici di cui all’art. 19 della LR 22/2018, e ai progetti di cui ai commi 2 lettera c e 3 dell’art. 22 della medesima legge. Nella scorsa edizione dell’avviso pubblico, sono stati circa 30 gli operatori algheresi che hanno conseguito la certificazione.

La certificazione orale della conoscenza dell’algherese arriva a toccare un ulteriore tappa di completamento del quadro che la legge regionale del 2018 prevede. Si tratta di una certificazione di conoscenza linguistica orale che si basa sulla normativa prevista dal modello d’ambito della lingua catalana di Alghero, visto che contrariamente alla lingua sarda che non possiede uno standard linguistico e una normalizzazione ortografica, il Comune di Alghero fa riferimento ad uno standard già in uso dal 2003, più precisamente il documento di normalizzazione linguistica “Català de l’Alguer: un model d’àmbit restringit”, presentato dal Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori di Alghero, approvato dalla sezione filologica dell’Institut d’Estudis Catalans e incluso nell’opera “Català de l’Alguer: criteris de llengua escrita: model d’àmbit restringit de l’alguerès” editata a cura dello studioso Luca Scala.

La norma è stata recentemente formalizzata dalla Giunta Conoci, nel maggio 2021, e pone, nell’ambito dell’applicazione della Legge Regionale 22/2018, il catalano di Alghero in una posizione più avanzata rispetto alle altre lingue per quanto riguarda la certificazione della conoscenza in diversi livelli.

L’avviso pubblico Nara-mi è aperto fino al 28 febbraio; ogni informazione è reperibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione :

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=97935