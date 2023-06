“C’era una volta l’Asinara”, presentazione de libro di Cassitta

SASSARI – Prosegue con due presentazioni a Sassari il “c’era una volta tour” la piccola grande favola del fanalista Gianfranco Massidda e della sua vita sull’isola Asinara.

Giampaolo Cassitta con “C’era una volta all’Asinara” risposta le lancette indietro nel tempo: tra diverse storie di guardie, detenuti, natura, re e principesse che hanno popolato l’isola dell’Asinara dal 1933 sino alla fine degli anni ottanta. Il romanzo è stato costruito proprio come una vera e propria grande favola umana, scandendo i moltissimi episodi e le vicissitudini avvenute sull’isola: dalle incredibili evasioni sino all’automatizzazione del faro. C’è molta tenerezza e molto mare. C’è l’incontro con un piccolo grande uomo e l’infinito. “Perché”, come dice Cassitta, “l’Asinara raccoglie tutte le storie e le onde del mondo”.

Appuntamento a Sassari il 6 giugno 2020, alle ore 20.00 presso la sala dell’Hotel Leonardo Da Vinci, organizzata dal Rotary club Sassari Nord, in via Roma 78 e giovedì 6 giugno, sempre a Sassari, organizzata da intrecci culturali e libreria Max88, presso la biblioteca comunale di Piazza Tola, alle ore 18.00. Dialogheranno con l’autore Salvatore Deriu e Maria Antonietta Ruiu.