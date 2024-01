Centrodestra, Paolo Truzzu avvia la campagna a presidente della Sardegna

CAGLIARI – Domani (sabato 13 gennaio), a partire dalle 9.30, nella sala dell’Antica Casa Olla (via Eligio Porcu 29) a Quartu Sant’Elena, Paolo Truzzu, candidato presidente della coalizione di centrodestra, civica, sardista e autonomista, parteciperà alla quinta edizione della rassegna politico-culturale “C’è del buono in questo mondo”, organizzata da Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale. Quest’anno, all’evento (“Per una Sardegna forte e fiera”) sono stati invitati anche i rappresentanti della coalizione.

Alle 8.30, Truzzu visiterà il mercatino della Coldiretti a Pitz’e Serra (via Malta, angolo via Pitz’e Serra). L’indomani (domenica 14 gennaio), Paolo Truzzu sarà ospite al Congresso provinciale di Fratelli d’Italia Gallura, che si svolgerà ad Olbia, dalle 10, nella sala dell’Hotel “For You” (via Acquedotto romano 9).