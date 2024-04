“Centrodestra con Tedde, incontro sul programma: avanti tutta!”

ALGHERO – “I delegati della coalizione di centro destra che ad Alghero sostiene la candidatura di Marco Tedde prosegue il lavoro sul programma. Esponenti dei partiti di FI, FdI, Lega, UDC e Azione e i due movimenti civici Patto per Alghero e Prima Alghero stanno elaborando spunti programmatici molto interessanti, il cui obbiettivo strategico è quello di creare una piattaforma sulla quale costruire l’Alghero futura. Riscatto e orgoglio territoriale, allungamento della stagione turistica con iniziative condivise con gli operatori economici, politiche giovanili, programmazione e progettazione strategica, strutture sportive, vivibilità urbana e valorizzazione dei talenti algheresi per far crescere l’attrattività della città sono solo alcuni dei temi sui quali il centro destra cittadino si confronta. A giorni la prima bozza verrà presentata alla coalizione per la necessaria condivisione. Tutti i partiti oggi al lavoro sullo strumento programmatico hanno espresso l’auspicio che il PSd’Az e i moderati oggi fuori dal perimetro di coalizione possano condividere il programma e integrarlo con i contributi che costituiscono il loro corredo di valori, incontrovertibilmente condivisi dalla coalizione di centro destra”, cosi dalla coalizione di Centrodestra guidata da Marco Tedde da dove, come era palese dopo quanto emerso in questi giorni, non sono più presenti i Riformatori Sardi Alghero sempre più decisi a creare un’alleanza Polo Civico e Campo Largo.