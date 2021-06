Catalogna alla Spagna: fermare la repressione

L’ALGUER – “Il Governo catalano chiede allo Stato spagnolo di adempiere alle richieste del Consiglio d’Europa e fermare la repressione, rilasciare i prigionieri politici e permettere il ritorno degli esiliati”, cosi Gustau Navarro Barba Responsable de l’Ofici de l’Alguer. Delegació del Govern a Itàlia.

“Il Consiglio d’Europa ha approvato lunedì sera con 70 voti a favore, 28 contrari e

12 astenuti la risoluzione “I politici dovrebbero essere processati per dichiarazioni

fatte durante l’esercizio del loro mandato?”, presentata dal deputato socialista

lettone Boriss Cilevičs, sulla necessità di offrire maggiore protezione alla libertà

d’espressione e di riunione dei responsabili politici in Turchia e in Spagna”.

“La risoluzione chiede in particolare allo Stato spagnolo di concedere l’indulto o scarcerare i politici catalani e di ritirare le richieste di estradizione per quelli in esilio. Inoltre sollecita la riforma dei reati di ribellione e sedizione per evitare “sanzioni sproporzionate” e perché “non siano strumentalizzati per aggirare la depenalizzazione dell’organizzazione di referendum illegale”, ricordando che nel 2005 tale reato fu espressamente depenalizzato. La risoluzione chiede anche alla Spagna di rinunciare alle altre cause contro dirigenti minori e di “astenersi dal sanzionare per azioni simboliche i successori dei politici imprigionati”, in

riferimento al caso dell’ex presidente della Generalitat Quim Torra. Per quanto riguarda i gruppi, hanno votato a favore il 65% dei popolari, il 92% dei socialisti, l’82% dei liberali, il 100% della sinistra unitaria e il 20% dei conservatori. Il 75% dei parlamentari spagnoli ha votato contro, mentre l’88% dei grandi Paesi dell’Europa occidentale (Italia, Francia, Germania e Regno Unito) ha votato a favore”.

“L’approvazione della risoluzione è giunta nello stesso giorno in cui il premier

Sanchez ha annunciato per oggi l’approvazione dell’indulto per i prigionieri politici

catalani. Si tratta di un primo, piccolo passo nella direzione di quanto richiesto

dal Consiglio d’Europa. È opportuno ricordare, tuttavia, che:

1. l’indulto è diverso dall’amnistia in quanto non estingue il reato ma solo la

pena

2. si tratta di un provvedimento parziale, in quanto cancella solo la pena

residua e non è definitivo, perché sarebbe revocato in caso di nuove

condanne

3. non riguarda i politici in esilio né tutti gli altri dirigenti e politici ancora

indagati, per i fatti del 1o ottobre 2017 o coinvolti nell’azione all’estero del

Governo della Generalitat, anche da parte della Corte dei Conti, davanti alla quale è prevista un’udienza il prossimo 29 giugno. Di fatto, l’indulto annunciato da Sanchez è superato dalla risoluzione approvata ieri sera. Ora bisognerà capire quali saranno le mosse del governo spagnolo, che per il momento giustifica la mancata adozione di ulteriori provvedimenti con la presunta necessità di mantenere la divisione tra poteri dello Stato. La stessa risoluzione del Consiglio d’Europa raccomanda invece l’apertura di un dialogo ampio e costruttivo con la Catalogna, senza ricorrere al diritto penale e con l’obiettivo di rafforzare la democrazia spagnola. È chiaro, infatti, che se non sarà abbandonata la via giudiziaria difficilmente il dialogo potrà portare ai frutti sperati. In questo senso vanno le dichiarazioni del vicepresidente del Governo catalano e ministro delle Politiche digitali e del territorio, Jordi Puigneró, e della ministra dell’Azione estera e trasparenza, Victòria Alsina. “È una vittoria politica – ha detto Puigneró – che si aggiunge alle vittorie giuridiche” dei diversi pronunciamenti della giustizia internazionale nei casi di Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig e Clara Ponsatí, tutti in esilio. Puigneró ha invitato Sanchez a riflettere su “come pensa di rispondere alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa”. Dal canto suo, Alsina ha affermato che la risoluzione è “una nuova vittoria dell’Europa e una grande sconfitta del Tribunale Supremo e della Corte dei Conti”.