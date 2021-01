Català de l’Alguer en les escoles, fondamental lo rol de les famílies

ALGHERO – Catalano di Alghero nelle scuole, fondamentale il ruolo delle famiglie che dovranno chiedere di inserire l’algherese nel percorso scolastico degli alunni. È importante più che mai che le famiglie algheresi scelgano il catalano di Alghero tra le materie di insegnamento per i loro figli nelle scuole. Il mese in corso è quello delle iscrizioni, sia per le prime che per le successive classi.

Il Comitato Direttivo della Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer fa appello alle famiglie algheresi affinché colgano l’opportunità per il concreto inserimento della lingua catalana di Alghero nelle scuole. I genitori possono richiedere alle istituzioni scolastiche l’applicazione della l.r. n. 22 del 3 luglio del 2018, «Disciplina della Politica linguistica Regionale», che contiene disposizioni in materia di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche, tra cui l’algherese.

La delibera della Giunta Regionale n° 44/35 approvata lo scorso 4 settembre stabilisce le linee guida di attuazione della Legge n. 22/2018, sostenendo le istituzioni didattiche da apposite risorse finanziarie. Il percorso legislativo sull’uso e sull’insegnamento arriva alla fase della definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento delle suddette attività.

Il Comitato Direttivo della Consulta, presieduto da Giovanni Chessa, ritiene che lo strumento legislativo rappresenti un passo avanti per una maggiore consapevolezza sul valore della lingua, quale patrimonio culturale inestimabile della nostra comunità, il cui futuro potrà essere garantito dall’insegnamento alle nuove generazioni.

La Consulta, attraverso il gruppo di lavoro “Interacció amb les escoles” ha svolto in questi mesi un ruolo di sensibilizzazione tra il corpo insegnante per promuovere l’opportunità dell’iscrizione entro il 10 dicembre scorso all’apposito albo regionale dei docenti, condizione necessaria per l’insegnamento del catalano di Alghero. D’altra parte è altrettanto importante che le famiglie algheresi scelgano l’opzione dell’insegnamento della lingua al momento dell’iscrizione online alle prime classi delle scuole primarie e secondarie.

Entro il termine del prossimo 25 gennaio è possibile richiedere l’insegnamento della lingua. Per favorire l’opzione, la Consulta Civica mette a disposizione appositi moduli cartacei da compilare e consegnare alle segreterie degli istituti, a completamento dell’iscrizione sia alla classe prima che alle classi successive. Il modulo è reperibile inviando una mail di richiesta all’indirizzo consultallengua@gmail.com.

In questi giorni la Consulta, grazie ad alla collaborazione con gli assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, metterà a disposizione i moduli scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Alghero all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it

———————————————————————————————————–

Català de l’Alguer en les escoles.

Fondamental lo rol de les famílies que tengueran de demanar l’inseriment de l’alguerés a dins del currículum escolàstic dels alumnes.

Ès important, més que mai, que ara les famílies alguereses triguin pels propis fills lo català de l’Alguer qual matèria d’ensenyament en les escoles. Gener és lo mes de les inscripcions, sigui per les primeres classes, sigui per les classes successives.

Lo Comitat Directiu de la Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer convida les famílies alguereses a aprofitar de l’oportunitat del concret inseriment de la llengua catalana de l’Alguer en les escoles. Los genitors poden demanar a les institucions escolàstiques l’aplicació de la l.r. n. 22 del 2018 «Disciplina de la política lingüística regional», que conté disposicions en matèria d’ensenyament de les llengües de les minories històriques, entre les quals l’alguerés.

La delíbera de la Junta Regional núm. 44/35 aprovada lo 4 de setembre, estabileix les línees guia d’actuació de la Lei núm. 22/2018, sostenent les institucions didàctiques amb apòsites contribucions financiàries. Lo decret legislatiu relatiu a l’ús i a l’ensenyament arriba a la fase de la definició de les modalitats d’organització i de realització de la susdita activitat.

Lo Comitat Directiu de la Consulta, presidit de Giovanni Chessa , considera que l’instrument legislatiu representi un pas envant per una major consciència del valor de la llengua, com a patrimoni cultural inestimable de la nostra comunitat, lo futur del qual poguerà ésser garantit a través de l’ensenyament a les noves generacions.

La Consulta, a través del grup de treball “Interacció amb les escoles” ha tengut, en aqueixos mesos lo rol de portar envant l’acció de sensibilització dels docents promovint l’oportunitat de se inscriure a l’elenc regional dels docents, condició necessària per poguer ensenyar lo català de l’Alguer a les escoles. D’altra part és ugualment important que les famílies alguereses triguin l’opció de l’ensenyament de la llengua al moment de la inscripció “online” a les primeres classes de les escoles primàries i secundàries.

Entre lo 25 de gener és possible demanar l’ensenyament de la llengua. Per afavorir aqueixa opció, la Consulta Cívica posa a disposició apòsits mòduls de compilar i de consegnar a les segretaries de les escoles, com a completament de la inscripció sigui a les classes primeres sigui a les classes successives. Lo mòdul se pot demanar enviant una email a l’endiriç de posta electrònica: consultallengua@gmail.com

En aqueixos dies, la Consulta, gràcies a la col·laboració amb els Assessorats a la Pública Instrucció i a la Cultura, posarà a disposició los mòduls que se pogueran descarregar de la pàgina web institucional del Municipi de l’Alguer: www.comune.alghero.ss.it