Caso Fdi, Conoci toglie le deleghe a Cocco

ALGHERO – Fratelli d’Italia ad Alghero non ha più, nuovamente, una rappresentanza nella Giunta Conoci. Dopo la nomina avvenuta i primi di gennaio di quest’anno, Alessandro Cocco è stato sospeso dal suo incarico tramite atto firmato dal Sindaco (rimane assessore, ma senza deleghe fino ad eventuale nuovo atto del Sindaco). Un esito, se non scontato, forse prevedibile dopo quanto avvenuto in questi giorni con alcuni episodi che hanno acuito le divergenze e frizioni tra Fdi e il Primo Cittadino, oltre che rispetto agli altri alleati, in particolare Forza Italia. Partito con cui c’erano stati già degli screzi (è un eufemismo) a seguito del j’accuse di Marco Di Gangi contro la presidenza della Fondazione Alghero, nella persona del leader forzista Andrea Delogu. Di Gangi, per questo, aveva perso la poltrona da assessore che dopo mesi era stata assegnata proprio a Cocco e, ora, lo stesso giovane esponente di Fdi si trova senza deleghe. Probabile che nei prossimi giorni possa accadere qualcos’altro al fine di “puntellare” l’esecutivo e proseguire nel mandato.