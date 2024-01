Casa Manno, “La Giunta Conoci non tutela la Cultura”

ALGHERO – “La Superficialità dell’Amministrazione: Investimenti a Testa in Giù. Feste Natalizie Vincitrici su Cultura e Identità Locale. In una vicenda che solleva interrogativi sulla priorità data alla cultura, l’amministrazione comunale di Alghero è sotto i riflettori per l’ incapacità di investire nel completamento della “Casa Manno”.

Nel 2011-2012, grazie agli sforzi della Fondazione Siotto, venne allestito il “Museo Casa Manno” ad Alghero, riconosciuto persino dal presidente della Repubblica che volle presenziare alla sua inaugurazione. Si tratta di un progetto ambizioso, di un gioiello culturale di risonanza internazionale. Tuttavia, l’amministrazione comunale con colpevole distrazione, pare voltare le spalle a questo patrimonio, rinunciando a impegnare i fondi cruciali necessari per il completamento di una struttura in grado di garantire una connessione profonda con le nostre radici.

Le recenti notizie circa la decisione della Fondazione Siotto di abbandonare il progetto di Alghero per mancanza di interventi concreti da parte della città è una notizia che desta sgomento e che ci impone una riflessione approfondita. Si tratta di una vicenda che culmina in un gesto estremo determinatosi dopo una serie di sollecitazioni scritte e verbali da parte della Fondazione Siotto che, negli ultimi due anni, hanno prodotto un nulla di fatto. Il Comune e la Fondazione Siotto, infatti, grazie all’ impegno della Fondazione stessa, sono beneficiari di un finanziamento regionale di 2,5 milioni di euro, destinato al completamento della “Casa Manno”. Bene hanno fatto i consiglieri di minoranza a presentare una mozione in cui si evidenzia la superficialità dell’amministrazione incapace di sostenere un progetto culturale di rilevanza nazionale. La mancata realizzazione del progetto, non solo potrebbe comportare la perdita di un finanziamento significativo, ma metterebbe a rischio un significativo patrimonio culturale con la conseguente opportunità di sviluppo per la città: una comunità consapevole cresce con la cultura, non certo con feste effimere. Noi del PD riteniamo che la cultura non sia un optional effimero, ma un motore che alimenta il progresso sociale, crea opportunità e solidifica l’identità locale. Chi amministra una città è chiamato all’impegnativo compito di riflettere sulla responsabilità di plasmare il futuro di Alghero.

La mozione presentata dai gruppi di minoranza ci rivela correttamente le opportunità che si potrebbero perdere: la collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali come la Scuola Superiore Meridionale e la Dante Alighieri, la Biblioteca Europea e l’Istituto Nazionale del Risorgimento Sono tutte realtà autorevoli che più volte hanno dimostrato interesse a sviluppare un’ alleanza che potrebbe arricchire la nostra città in termini di conoscenza e prestigio, e dotare la città di un nuovo auditorium che, altrimenti, resterebbe solo il classico progetto su carta. Lo ribadiamo: la comunità di Alghero merita una leadership impegnata a orientarne il futuro e che sappia investire saggiamente le proprie risorse culturali, capace di promuovere un ambiente in cui la conoscenza possa prosperare al di là di festeggiamenti effimeri, sui quali recentemente tutte le forze politiche di maggioranza hanno voluto, con enfasi, “mettere il cappello”. preferendo investire energie e impegno in eventi costosi, lasciando in secondo piano un investimento di lungo periodo, dimostrando, così facendo, una mancanza di lungimiranza nella tutela e promozione dell’ identità locale.

Desideriamo maggiore consapevolezza da parte di coloro che hanno il compito di guidare la comunità, rimarchiamo la necessità di un impegno deciso, sfidiamo l’amministrazione, pur sapendo che è agli sgoccioli, affinché dia un “colpo di reni” capace di riconsiderare le priorità in favore della conoscenza e del prestigio della nostra comunità. Chiediamo che il sindaco e gli amministratori si attivino immediatamente per discutere la mozione presentata in Consiglio comunale affinché esprimano chiaramente le loro intenzioni al riguardo del futuro di “Casa Manno”. Da parte nostra vigileremo con attenzione sul loro operato”.

Enrico Bachisio Daga

Segretario PD Alghero