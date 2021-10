Carrabuffas, Monti punta il dito contro Peru

—ALGHERO – “Quando i cittadini scelgono di dare vita a organizzazioni spontanee per farsi sentire, la politica e l’Amministrazione hanno il dovere di ascoltare.

La strada di Carrabuffas rappresenta un collegamento sempre più importante per la nostra città: oltre le centinaia di residenti e famiglie, il tratto di strada è fondamentale anche per le imprese e i lavoratori della zona. Anche questo diventa un biglietto da visita della città: se vogliamo renderla bella, deve essere bella ovunque, anche nelle sue aree periferiche.

In questi due anni e mezzo di consiliatura ho più volte richiamato l’attenzione dell’Assessore competente sui problemi dell’area con diverse segnalazioni, l’ultima delle quali durante la seduta consiliare del 30 Settembre scorso. La passata primavera ho personalmente accompagnato l’Assessore Peru in un sopralluogo dell’area per mostrargli, insieme ai cittadini, gli interventi necessari.

Durante il sopralluogo l’Assessore alle manutenzioni ha assunto l’impegno di intervenire il prima possibile e spero non attenderà oltre per realizzare quanto promesso. Nel frattempo proseguirò il mio impegno per dar voce ai cittadini, anche ascoltando e incontrando il Comitato appena nato.

Conosco l’importanza della cittadinanza attiva, per questo auguro ai chi animerà il comitato un buon lavoro”

Giovanni Monti (Fdi)