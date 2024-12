Capodanno,, è ancora scontro in Maggioranza: parla Cardin e diffida Mulas | video

ALGHERO – Non si sono mai presi. E la conferma arriva oggi: il coordinatore territoriale di Orizzonte Comune vieta a Christian Mulas di usare il nome “Orizzonte Comune” ovvero la lista in cui lo stesso Mulas è stato il primo degli eletti. Ma, come detto, la scintilla non è mai scattata. Fino alle vicissitudini di queste settimane e alle decisione dei vertici del movimento guidato dall’assessore reginale al Turismo, Cuccureddu, obiettivo degli attacchi sui fondi erogati per il Capodanno.

In prima linea, ad attaccare il delegato della Giunta Todde, proprio Mulas e le opposizioni di Centrodestra. Anche per questo, Cardin ha deciso di “diffidarlo” dall’uso del simbolo e nome come lo stesso coordinatore spiega nell’intervista che segue.

Sulla questione di Orizzonte Comune, ecco l’intervista col coordinatore territoriale e dirigente regionale Antonio Cardin.

Ecco le parole di Antonio Cardin

https://www.youtube.com/watch?v=OJaj4g6c6tQ