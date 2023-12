Cap d’Any, dalla Regione il contributo maggiore: “Grazie alla struttura comunale”

ALGHERO – “Alghero fa centro e si conferma il comune sardo col finanziamento più alto per l’organizzazione delle manifestazioni inserite nel cartellone degli eventi del Capodanno 2023. E’ quanto prevede la determinazione della Direzione Generale del Turismo, Servizio Supporti Direzionali e trasferimenti dell’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, che ha pubblicato le graduatorie della Legge regionale 21.2.2023 per gli eventi di Capodanno in Sardegna. 200mila euro il contributo concesso al Comune di Alghero, che saranno integralmente utilizzati per l’organizzazione dell’atteso Cap d’Any in Riviera del Corallo. “Un mese e più di manifestazioni, come da tradizione, per un’edizione del Cap d’Any de l’Alguer che quest’anno nelle notti clou del Piazzale della Pace si conferma davvero speciale” le parole del sindaco Mario Conoci che ringrazia l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa per l’attenzione dimostrata ed il sostegno riservato ai territori e l’intero Consiglio regionale che ha stanziato le risorse per il Capodanno, che costituiscono una grande attrattiva per l’intera Isola.

Il sindaco si congratula col servizio Programmazione del Comune, che in sinergia con la Fondazione Alghero hanno predisposto la partecipazione al bando, ed insieme all’assessore comunale al Turismo plaude l’impegno di tutta la struttura comunale per il grande lavoro che in questi giorni sono chiamati a svolgere per garantire la migliore organizzazione possibile in previsione del magico weekend del 29, 30 e 31 dicembre, quando la città e la zona del porto turistico saranno fulcro dei grandi concerti di fine anno con Guè, Noyz Narcos, Anna, i dj più famosi di Radio Deejay ed il mitico Luciano Ligabue.