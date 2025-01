Cap d’Any, 5 Stelle Alghero: “Evento consolidato, approccio rinnovato, sorprendono certe critiche”

ALGHERO – “Il Capodanno 2024 di Alghero si conferma un evento consolidato nel panorama degli appuntamenti di fine anno in Sardegna. Le serate del 30 e 31 dicembre hanno registrato un’importante affluenza nel piazzale della Pace, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e della capienza massima consentita. Sorprende quindi leggere alcune dichiarazioni che, in un recente comunicato, hanno diffuso dati privi di fondamento sulle presenze, ignorando i limiti strutturali e di sicurezza ben definiti dell’area eventi.

In ogni caso pensiamo sia arrivato il tempo di superare la retorica dei primati e dei confronti territoriali, per abbracciare una visione più ampia e costruttiva. Gli eventi organizzati nelle diverse città del Nord-Ovest Sardegna rappresentano infatti un valore aggiunto per l’intero territorio, contribuendo a creare un’offerta turistica diversificata e attrattiva per l’intera regione.

La nuova amministrazione ha affrontato la sfida organizzativa con un approccio rinnovato, razionalizzando le risorse e ottimizzando i costi. Il programma, concentrato su due giornate ha permesso una gestione più efficiente del budget disponibile.

Nonostante questo, l’evento si conferma un impulso importante per l’economia locale, generando un significativo indotto per le attività commerciali e ricettive, in linea con una strategia di destagionalizzazione turistica che deve vedere coinvolta l’intera area vasta del Nord-Ovest Sardegna. Un risultato raggiunto grazie a una visione che supera i localismi e punta alla valorizzazione dell’intero territorio.

Guardando al futuro, Alghero ha l’opportunità di innovare il format delle celebrazioni di fine anno, forte dell’esperienza maturata nell’organizzazione di grandi eventi pubblici. L’obiettivo è evolversi mantenendo intatta la professionalità dimostrata durante il Capodanno algherese in una prospettiva di sviluppo turistico integrato con il territorio circostante.

Giusy Piccone

Movimento 5 stelle Alghero