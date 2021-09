Caos Continuità aerea, annullato spettacolo

ALGHERO – “La Battaglia dei cieli in Sardegna” causata da una Continuità Aerea che, da sempre, ha causato più handicap che vantaggia, ha colpito anche gli spettacoli predisposti dalla Fondazione Alghero. “Solo per voi”, l’atteso spettacolo di cabaret di Max Paiella in programma ieri sera (mercoledì 29 settembre) ad Alghero sul palco de Lo Quarter è stato annullato. All’origine di tutto i noti problemi con i trasporti aerei da e per la Sardegna e la conseguente cancellazione del volo odierno da Roma. Nei prossimi giorni tutti i dettagli per richiedere gli eventuali rimborsi. Confermati tutti gli altri appuntamenti del calendario del Sant Miquel Festival 2021 previsti per Giovedì 30 Settembre.

Giovedì 30 settembre

Ore 19.00

Premio Fidelitat a l’Alguer | Cerimonia di Assegnazione del Premio Fidelitat a l’Alguer alla figura di Pasqual Scanu

DOVE: Teatro Civico

Per Informazioni: cerimoniale@comune.alghero.ss.it

Ore 20.30

Luca Ravenna Rodrigo Live | spettacolo

A cura della Fondazione Alghero in collaborazione con Bayou Club events

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti € 15| Prenotazioni 328 8399504 – 349 8024059 | BoxOffice Sardegna www.boxofficesardegna.it