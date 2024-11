Campo boe ridimensionato, Partito Democratico: “Grande soddisfazione”

ALGHERO – “Il Partito Deemocratico esprime grande soddisfazione per l’azione del Presidente del Parco Regionale di Porto Conte Emiliano Orrù e del Sindaco Raimondo Cacciotto in merito alla questione del posizionamento delle boe nell’area parco e Amp, che ha prodotto risultati importanti.

Il cambiamento nella gestione delle attività e delle risorse del Parco é sotto gli occhi di tutti. Non avevamo dubbi circa la determinazione con la quale il Presidente e il Cda hanno affrontato fin dal primo momento la delicata questione “boe”.

Visto lo stato di avanzamento del progetto ereditato, aver ottenuto il suo sostanziale ridimensionamento, con le prescrizioni imposte, è il segnale concreto di un cambio di passo nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dell’incommensurabile bene affidato all’azienda speciale.

Una gestione partecipata e condivisa, attuata con quell’autorevolezza e orientamento al risultato a lungo auspicati e finalmente realizzati”.

Partito Democratico Alghero