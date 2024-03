Calcio, l’Alghero ha vinto 1-0 contro il Bonorva

ALGHERO – Terza vittoria consecutiva per l’Alghero e secondo posto confermato, ad un solo punto di distanza dalla coppia di testa Nuorese-Usinese. 1-0 al “Pino Cuccureddu” contro il Bonorva: la decide Franchi con un gol in mezza acrobazia nella ripresa

Primo tempo avaro di emozioni. Uno dei più pericolosi tra i giallorossi è Marco Carboni: è sua l’occasione più importante al 13’, ma la conclusione col destro dal limite dell’area viene respinta dal portiere ospite. Bonorva pericoloso al 16’, prima con una punizione di Torresi che Piga devia in angolo, poi su un colpo di testa di Baraye, Budroni calcia tra le braccia di Piga. Succede poco altro e si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa il primo sussulto arriva al 17’ con il Bonorva: sugli sviluppi di una punizione, conclusione di Deriu centrale e parata da Piga. Al 23’ Masala serve Baraye e il diagonale di quest’ultimo si perde di poco a lato. Tre minuti dopo capitan Mereu ci prova direttamente dalla bandierina ma c’è la bella risposta del portiere. Quindi al 34’ il gol-vittoria: cross di Masala dal versante sinistro e Franchi sul secondo palo, in mezza acrobazia, batte il portiere del Bonorva facendo esplodere le tribune del “Pino Cuccureddu”.

Tre punti importantissimi alla vigilia di Pasqua per l’Alghero che resta così in piena corsa per la vetta. Sabato prossimo è in programma la trasferta insidiosa sul campo del Coghinas.