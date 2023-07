Calcio, la Torres acquista l’algherese Idda

CAGLIARI – Mercato rossoblù, arriva l’esperto difensore Riccardo Idda. Algherese classe 1988, 185 cm per 80 kg, per lui si tratta di un ritorno a Sassari: Idea infatti ha spiccato il salto tra i professionisti proprio dopo aver vestito la maglia della Torres nelle stagioni 2011/12 e 2012/13, rispettivamente in Eccellenza e in serie D.

Negli anni successivi Idda veste per tre stagioni la maglia della Casertana in C, per poi passare prima alla Virtus Francavilla e poi al Cosenza – sempre in terza serie – squadra con cui centra la promozione in serie B. Nella serie cadetta disputa tre stagioni, per poi far ritorno negli ultimi due anni alla Virtus Francavilla, dove ha giocato le ultime due annate ed è stato capitano.

Le 84 presenze in B e le oltre di 300 in Lega Pro fanno di Riccardo Idda un difensore di grande esperienza e sicuro affidamento. Ora il giocatore è pronto a sposare il progetto rossoblù. A Riccardo Idda va il grande in bocca al lupo della società per questa nuova avventura in maglia Torres.