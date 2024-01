Calcio, Fc Alghero vince di misura a Cuglieri: 3 a 4 il finale

ALGHERO – La FC Alghero soffre, ma esce vittorioso dal difficile campo di Cuglieri. 3 – 4 il finale di una gara entusiasmante, ricca di gol e giocata a buoni livelli da entrambe le squadre sino alla fine. Una bella partita con la squadra algherese che ha incontrato sulla propria strada una delle migliori formazioni del girone. Per la Fc Alghero che si è presentata a Cuglieri priva di alcuni titolari e con altri atleti costretti a giocare nonostante le non perfette condizioni fisiche, è stata la vittoria più sofferta in assoluto della stagione. Alla fine tre punti che consentono alla squadra di mister Peppone Salaris di mantenere la testa della classifica. Per la cronaca, al primo vero tiro in porta la Fc Alghero si porta in vantaggio con Roberto Correddu al 18º che, servito di testa da Cherchi, ha spedito la palma alle spalle di Piras. Al 26º, dopo un paio di incursioni in avanti della Fc Alghero, il Cuglieri impegna Bellinzis con Sanna che calcia da distanza ravvicinata. Si va al 37º e Cherchi , a tu per tu con Piras, calcia di poco a lato. Al 42º, su punizione centrale dal limite, il Cuglieri pareggia con un tiro imprendibile di Caria.

Si va al secondo tempo e, dopo un minuto, Correddu, servito da Cherchi, calcia di poco a lato. Al 56º padroni di casa in vantaggio con Enrico Fara che, con un pallonetto dalla trequarti, supera Bellinzis. Due minuti dopo la risposta della Fc Alghero con il 2-2 di Carlo Pintus che supera Piras in uscita. Al 61º la Fc Alghero ribalta la situazione e si riporta in vantaggio in contropiede con Raimondo Serra che lancia Pintus. Il capitano giallorosso, entra in area e supera il portiere di casa. Al 77º disattenzione difensiva algherese e Cuglieri che pareggia con Angotzi che spedisce la palla appena sotto la traversa. Gara intensa sino alla fine con continui capovolgimenti di fronte. Al terzo minuto di recupero Silvio Gnani, in area di rigore avversaria, si avventa prima di tutti sulla palla e deposita in rete il pallone del 3-4. Un gol che vale una vittoria importantissima per i catalani che proseguono il loro cammino in vetta alla classifica.

Cuglieri: Piras, Dettori, Caria, Inzis Francesco, Ledda, Cappellu, Angotzi (37º st Idda Matteo), Cesari Matteo, Sanna, Cesari Gianmarco, Fara Enrico.

Allenatore: Piras

A disposizione: Dore, Idda Luca, Fara Mattia, Marras, Foddis, Inzis Giovanni. Fc Alghero: Bellinzis, Depalmas, Cingotti, Correddu, Sanna, Gnani, Ardu, Delias (30º st Sotgiu), Cherchi, Pintus, Serra Raimondo (30º st Finca).

Allenatore: Salaris

A disposizione: Serra Francesco , Lobrano, Carbone, Campus, Piga, Cariga.

Arbitro: Figus di Oristano

Reti: 18º Correddu, 42º Caria, 56º Fara, 58º e 61º Pintus, 77º Angotzi, 93º Gnani.