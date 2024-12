Calcio, Eccellenza: ultima trasferta per Alghero a San Teodoro

ALGHERO – L’ultima trasferta del girone di andata ma anche dell’anno per l’Alghero è a San Teodoro. Si

avvicina il giro di boa e l’obiettivo dei giallorossi è riprendere il feeling con la vittoria e il

cammino in campionato prima della pausa per le festività natalizie.

Un successo sarebbe un bel toccasana per il morale ma darebbe anche slancio alla squadra in

classifica, in vista di un girone di ritorno tutto da scrivere. «Siamo convinti di poter uscire da

questa astinenza da vittorie, siamo convinti di avere il potenziale per dimostrare quel che

valiamo, non siamo così distanti dal trovar la chiave giusta e una vittoria sarebbe

fondamentale» afferma Gian Marco Giandon.

Per la partita contro il San Teodoro – Porto Rotondo l’allenatore giallorosso non potrà

contare su Paolo Carboni, squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata dalla

panchina nel match contro il Ghilarza. In compenso, rientra proprio dalla squalifica un altro

centrocampista, Giuseppe Mula. Ancora ai box per infortunio, invece, il difensore Leonel

Serna.