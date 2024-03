Calabona, solarium e pontile: al via i lavori nel litorale

ALGHERO – Mezzi e uomini a lavoro a Calabona. Sono iniziati gli interventi, nel tratto sud di Alghero, in prossimità dello storico Hotel Calabona. Prevista la realizzazione di una concessione, tra pedana in legno e pontile per barche fino a 12 metri, dell’estensione di quasi 5mila metri quadrati. Molto probabile anche la realizzazione di un punto di ristoro, bar e altri servizi.

L’intervento, autorizzato dai vari organismi competenti, con un iter iniziato già da alcuni anni, è realizzato dalla società dei Bagni del Corallo srl, nata nell’abito dell’intervento residenziale di recente costruzione sul versante fronte mare a sud della città. Attività che hanno visto nascere alcune

importanti strutture edilizie sempre a Calabona.

Opere che hanno, di fatto, creato una zona residenziale in quell’area del litorale costiero algherese che, a questo punto, potrebbe vedere anche migliorati gli aspetti dedicati alla viabilità, verde e servizi fino almeno allo storico ristorante Quintilio e ciò in connessione con una riqualificazione del Balaguer che si attende da troppo tempo.

Nella foto l’avvio dei lavori a Calabona