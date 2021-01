Cagliari Club uniti con la squadra rossoblu

CAGLIARI – “Come Centro coordinamento Cagliari club, nel delicato momento in cui si trova la nostra amata squadra rossoblu’, confermiamo il nostro attaccamento al Cagliari e, allo stesso tempo, ribadiamo al presidente Giulini, al suo staff, al mister e ai giocatori che non sono soli. Siamo al loro fianco, pronti ad intraprendere qualsiasi iniziativa a sostegno della società Cagliari Calcio, affinché si riacquisti motivazione, fiducia, entusiasmo e caparbietà per uscire uniti e compatti da questo momento buio”, così dal centro coordinamento Cagliari Club.