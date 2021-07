Nuorese, Nurra e borgate storiche, riscoperta della Transumanza

ALGHERO – Il progetto Interreg CamBioVIA – CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la transumanza, finanziato dal programma transfrontaliero Marittimo, mira a proteggere, promuovere e tutelare il ricco patrimonio naturale e culturale di aree protette, parchi e siti storici che si trovano sugli itinerari della transumanza, valorizzando i prodotti delle zone rurale, comprese le storiche borgate della Nurra, come vere eccellenze dei territori. Sotto l’ombrello più ampio dell’individuazione dell’itinerario storico legato alla transumanza dalla Barbagia fino alla Nurra, la Regione Sardegna ha scelto il Parco di Porto Conte quale soggetto attuatore di un percorso che intende rafforzare nella comunità locale la consapevolezza dell’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e tradizionale, valorizzando le eccellenze, le imprese certificate e la qualità. Per fare ciò, saranno sviluppati nuovi strumenti per comunicare ai residenti e turisti, il valore reale che hanno i nostri prodotti locali.

Fra le azioni previste, la ricognizione degli elementi di valore materiali e immateriali legati alla Transumanza che possano costituire una base di informazioni utili per il consolidarsi di un Codice di Buone Pratiche. In tal senso sono in programma una serie di iniziative di coinvolgimento dei principali attori locali dell’area del Parco e più in generale della Nurra, partendo dai risultati già conseguiti dall’Università di Sassari e dalla Provincia di Nuoro riguardanti lo sviluppo degli itinerari georeferenziati della transumanza e del Marchio di qualità ambientale del Parco. Gli eventi, al quale sono stati invitati a contribuire gli stakeholder pubblici e privati del territorio in qualità di portatori d’interesse, sono finalizzati a comprendere orientamenti e conoscenze rispetto alla tematica in oggetto, con particolare riferimento ai prodotti e servizi legati ai tradizionali percorsi della transumanza. Il primo appuntamento (evento di presentazione) con gli Enti Pubblici coinvolti si terrà on-line giovedi luglio dalle ore 15 alle 18.