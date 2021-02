Beni comunali in borgata dimenticati

ALGHERO – Come non essere d’accordo con la valorizzazione dei beni ex demaniali presenti in città, abbandonati da tempo e mai inseriti in un piano serio di ristrutturazione(se non alcuni negli ultimi anni) che ne

permetta un utilizzo, utile alla crescita economica della città. Tutto condivisibile. Mi sorprende però che la proposta di una parte dell’amministrazione, non manifesti interesse e non ne parli dei beni o una parte dei beni che, dal 2019, con una delibera del consiglio, sono stati ceduti dalla Regione al comune di Alghero. Mi riferisco a quegli immobili presenti nelle borgate del bonifica algherese. Beni che dovrebbero rientrare a pieno titolo in una seria e programmata riqualificazione utile al loro ripristino e al loro rilancio in chiave sociale, prima di tutto, ed economica per il territorio di conseguenza. Mi sarei aspettato un accenno a questa problematica, un interessamentoda questa amministrazione, così come l’aveva pensata l’amministrazione Bruno, quando con molto coraggio votò per l’acquisizione dei beni. Invece nulla, ancora una volta si pensa solo ai beni presenti in città e basta, quasi che i restanti non esistano, eppure in campagna elettorale si diceva altro! Indubbiamente una visione miope.

Mimmo Pirisi, capogruppo del PD