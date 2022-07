ALGHERO – Dopo la spiaggia cittadina di San Giovanni, rinasce anche il Solaio. “Un area, questa si, secondo me, che potrebbe essere utilizzata per i nostri musicisti della tradizione senza problema alcuno”, commenta l’assessore Andrea Montis titolare della delega all’Ambiente è in prima linea per ridare dignità ad alcuni importanti e attrattivi tratti di litorale.