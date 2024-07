Baseball under 15, vittoria per la Tigri Autotrasporti Demontis

ALGHERO – Ieri pomeriggio sotto un caldo torrido, si è disputata a cagliari nel campo del poetto, la finale regionale under 15 tra Cagliari baseball e Tigri Alghero Autotrasporti Demontis. E’ stata una finale molto bella ed entusiasmante giocata punto su punto fra le due squadre, con la vittoria dei ragazzi delle Tigri con il punteggio di 11 a 10. Una grande soddisfazione per i ragazzi Algheresi che hanno dimostrato molta determinazione nel portare a casa questo prestigioso risultato perso purtroppo lo scorso anno ma subito riportato a casa. Altrettanta combattiva e stata la squadra del Cagliari baseball che non ha mai mollato fin o al settimo inning. Un merito speciale la società tigri lo rivolge all’intenso lavoro svolto dagli allenatori Sanchez, Farina e Tapanez per aver centrato l’obbiettivo societario supportati dalla gestione del dirigente accompagnatore Gino Masu. Doveroso un ringraziamento a tutti i genitori delle squadre Tigri e Cagliari per aver sostenuto i ragazzi durante tutta la partita inoltre si ringrazia la società Cagliari baseball per aver organizzato un graditissimo terzo tempo.

La società tigri baseball ringrazia Tutti gli altri sponsor che quet’anno ci hanno supportato: Floricoltura Dimarco, EdilCorbia, Safety Energy impianti, Ho my bar, Tct Bertani, Il Golosone, Avis donatori sangue, costruzioni metalliche Bazzano,Portatile, Tappezzeria Ivana, Movistrade.Meloni Tonino mov.terra, Orn est.