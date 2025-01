Bar e ristoranti, controlli ad Alghero: nel mirino ecobox e suoli pubblici

ALGHERO – Prende corpo il progetto di efficientamento del Comando della Polizia Locale, attraverso una ridefinizione dei modelli organizzativi così da permettere una maggior efficacia nell’attività di controllo e di incremento della sicurezza a tutela dei cittadini e della proprietà comune. Con queste premesse la Polizia Locale sta intensificando le operazioni di verifica del rispetto delle norme regolamentari sui suoli pubblici, sulla tenuta degli ecobox, sul decoro urbano. Diverse le sanzioni elevate, a carico di pubblici esercizi del centro storico poiché malgrado le regole occupavano il suolo pubblico impedendo la fruibilità dello stesso ai cittadini. “Occupare il suolo pubblico in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel titolo autorizzatorio – spiega il Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala – costituisce una violazione all’art 20 del cds. In caso di reiterazione – avvisa – le si incorre nel rischio di sospensione del titolo e chiusura dell’esercizio”. Gli agenti del Comandante Masala stanno inoltre mettendo in atto tutta una serie di controlli sugli ecobox.

In particolare, viene ricordato ai concessionari l’osservanza degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento, in ordine alle misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi delle gestione dell’ecobox, compresi i periodi in cui le attività chiudono per ferie. Al via, inoltre, una campagna di ripulitura delle vie cittadine i cui marciapiedi e i pali dell’illuminazione pubblica sono “addobbati” da biciclette abbandonate. Il fenomeno abbastanza frequente rappresenta in molti casi un segno di degrado evidente sul quale si interviene con azioni costanti ed efficaci. Ciò anche in relazione alle diverse segnalazioni e proposte pervenute nel corso dei rapporti con i quartieri cittadini, in ordine all’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi, esercizi di vicinato e relative a situazioni di disturbo alla quiete pubblica e di situazioni di spregio al decoro urbano per le quali l’Amministrazione intende intervenire con strumenti adeguati. L’Amministrazione ha per questo previsto l’adeguamento e aggiornamento del regolamento del Corpo di Polizia Locale e un nuovo regolamento di Polizia Urbana, che interviene sugli aspetti del decoro urbano e sul miglioramento della qualità della vita e del territorio.