“Bancali, nuova aggressione: detenuto sia trasferito, solidarietà agli agenti”

SASSARI – “Il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, su stimolo della Lega e del sottosegretario Andrea Ostellari, ha diramato una circolare che prevede il trasferimento fuori regione dei detenuti violenti. Auspico che venga applicata anche a Sassari, dove un soggetto ristretto nel carcere di Bancali ha dato fuoco alla cella e aggredito alcuni agenti di Polizia Penitenziaria. A loro esprimo la mia solidarietà e la gratitudine per la dedizione quotidiana che dimostrano, pur agendo spesso in condizioni di difficoltà. In considerazione di ciò il Sottosegretario Ostellari ha preannunciato che sarà presente a Sassari per una visita al carcere di Bancali già per il 19 febbraio p.v.” – Lo ha dichiarato Michele Pais, coordinatore regionale della Lega.

“Lo stesso detenuto pochi giorni fa si era reso protagonista di un’altra aggressione agli agenti. Non passa giorno che non si verifichino aggressioni nei confronti della Polizia penitenziaria che presta servizio in Sardegna e a Bancali in particolare” – conclude Pais – “Ora chi compie azioni violente a danno di altri detenuti, degli agenti in servizio e del personale sarà trasferito, anche fuori Regione, con celerità ed efficacia”.