Balneari, Paolo Truzzu (candidato Centrodestra): “Bene la proroga della Regione”

CALGIARI – “Le aziende che operano nel demanio marittimo svolgono un’attività fondamentale all’interno dell’offerta turistica, in particolare offrendo alcuni servizi in spiaggia (tra questi, salvamento, bagni, servizi per disabili), che sono da considerare come servizi di pubblica utilità. Perciò, bene ha fatto la Giunta regionale a prorogare le concessioni fino a dicembre 2024, così da salvaguardare l’attività di queste aziende, punto di forza della stagione turistica balneare”. Così Paolo Truzzu, dopo l’approvazione, nella seduta di ieri della Giunta regionale, della delibera che determina gli “indirizzi operativi per la gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative nelle coste della Sardegna”.