Avvio campionati studenteschi dell’IIS Roth

ALGHERO – Anche quest’anno i campionati studenteschi per l’anno 2023-2024, indetti dall’Ufficio Scolastico sportivo Regionale e Provinciale, hanno preso il via. Dopo il periodo di formazione tenutosi nella località sciistica di Spiazzi di Gromo, dove gli studenti dell’Istituto Roth di Alghero hanno seguito uno stage nella disciplina dello sci con tecnici federali, seguiti dai docenti del Dipartimento di scienze motorie dell’Istituto. Gli studenti si sono subito resi protagonisti nei gironi di qualificazione di calcio a cinque. Si tratta sia degli allievi sia degli juniores qualificandosi per le fasi finali che si terranno a Sassari nel mese di aprile.

Per il badminton, ragazze e ragazzi si contenderanno il titolo di campione provinciale e regionale nel concentramento che si svolgerà al rientro dalle vacanze pasquali presso le strutture sportive del Roth.

Le rappresentative di pallavolo, atletica leggera, basket e rugby saranno impegnate nelle prossime settimane a Porto Torres, Sassari, Olbia e Alghero nei rispettivi gironi di qualificazione per accedere alle fasi finali.

Proseguono nel frattempo le attività sportive curricolari seguite dai tecnici federali di tennis tavolo, calcio a cinque, mountain bike, arrampicata sportiva, difesa personale, baseball, padel e vela.