“Avanzo milionario, numeri corretti e certificati dalla Giunta Conoci”

ALGHERO – Non si è fatta attendere la replica del consigliere comunale Pietro Sartore rispetto alla nota dell’Amministrazione Conoci sul tema della mancata spesa dell’avanzata di Bilancio che, come comunicato da Sartore, raggiungerebbe la cifra record di 7milioni di euro “quando invece ci sarebbe necessità di ulteriori fondi per migliorare l’offerta dei vari servizi comunali, decoro e pulizia su tutti”, commenta il consigliere civico il quale supporta le sue parole tramite video invidio ai media.

