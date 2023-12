Avanti col “Progetto Sosta”, anche in città i nuovi parchimetri

ALGHERO – Avanti col “Progetto Sosta” ad Alghero. Prosegue secondo il cronoprogramma previsto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci il percorso di efficientamento e miglioramento del servizio parcheggi, che include, oltre ad un più razionale utilizzo degli stalli ed all’individuazione di nuovi, l’ammodernamento delle attrezzature utilizzate per il monitoraggio, la sicurezza ed il pagamento. Sostituiti in questi giorni i nuovi parcometri di ultima generazione in tutta l’area urbana. Con il nuovo sistema che garantisce massima efficienza al servizio, si estende, come già avveniva sui dispositivi attivi nella stagione estiva sul litorale, la possibilità di utilizzo dell’App Flowbird per il pagamento semplice e veloce da dispositivo mobile.

Con l’applicazione sarà possibile pagare la sosta in 3 semplici passaggi: Il GPS verrà utilizzato per identificare automaticamente il luogo del parcheggio. Riceverai una notifica gratuita prima della scadenza della sosta e pagherai solo il tempo di sosta effettivo. “Un nuovo passo in avanti, che si innesta nelle diverse progettualità legate all’individuazione di nuovi posti auto – sottolinea l’assessore con delega alla Mobilità urbana, Emiliano Piras – un percorso verso la modernizzazione del servizio reso possibile grazie all’impegno dei competenti settori dell’assessorato alla Viabilità e alla sapiente gestione della società Alghero In House”.