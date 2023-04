Autonomia, Pais a Calderoli: “Rilanciare la Specialità delle Regioni”

ROMA – “Ho ribadito al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, l’assoluta attualità dello status di specialità delle nostre Regioni e l’esigenza di rilanciarne contenuti e prerogative, nel quadro della più ampia riforma sull’autonomia differenziata.” – Lo comunica il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais dopo aver presieduto il coordinamento dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, in occasione della Conferenza plenaria dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali a Roma.

“Il Ministro ha, come sempre, condiviso e mostrato massima disponibilità e apertura alle istanze avanzategli durante la riunione, così come è successo per il pronto inserimento del rispetto del principio di insularità nel ddl, e – continua Pais – ha confermato la sua prossima presenza al Consiglio regionale della Sardegna”.

“La specialità, per essere pienamente attuata, ha bisogno di interventi coordinati e permanenti tra lo Stato e la singola Regione speciale, in quanto incide su aspetti fondamentali, quali -a titolo di esempio- trasporti, energia ma anche risorse aggiuntive necessarie per colmare gli svantaggi dell’insularità, che – conclude il presidente Pais – non possono essere affrontati con i soli strumenti autonomistici.”