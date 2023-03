“Atto di responsabilità rinviare l’Odg sulla sicurezza”

ALGHERO – “Un atto di responsabilità obbligato per chi, come noi, crede in una politica al servizio dei cittadini. Il rinvio concordato di tutti gli ordini del giorno presentati dai gruppi di maggioranza era necessario per provvedere alla discussione di importanti atti amministrativi.

Fra gli ordini del giorno che verranno discussi durante la prossima adunanza del Consiglio, anche quello su sicurezza e ordine pubblico presentato proprio dal nostro gruppo. Riteniamo ancora importante discutere tutti insieme di quelle soluzioni che l’amministrazione può mettere in campo per garantire che Alghero sia una città sicura per i suoi cittadini, per le sue imprese e per i suoi ospiti.

Davanti alla scelta obbligata di discutere due temi centrali per la vita dei nostri concittadini, abbiamo deciso di dare priorità alle scelte legate ad una scadenza, in particolare il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie e l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fini a mille euro, entrambi provvedimenti voluti dal governo Meloni con il decreto Mille Proroghe, per andare incontro alle necessità dei cittadini e delle imprese italiane”.

Fratelli d’Italia Alghero