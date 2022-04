“Assemblea Parco, Bilancio grazie (anche) all’Opposizione”

ALGHERO – “Al terzo tentativo, anche grazie alla presenza dell’opposizione, che ha permesso l’apertura dei lavori, vista la mancanza del numero legale (per l’ennesima volta). Dopo qualche ora di dibattito è stato approvato il bilancio preventivo del parco con 13 voti favorevoli e con l’uscita dall’aula dell’opposizione che non ha voluto così facendo esprimere un voto contrario”, cosi il capogruppo del Pd Mimmo Pirisi, tramite social, riguardo l’esito dall’Assemblea del Parco.

“Con questa approvazione si dà corso all’esercizio 2022, alla spesa corrente e al pagamento di tutte le maestranze fisse o partime che si trovavano in questo momenti in apprensione per il ritardo dell’approvazione del bilancio preventivo. Inoltre si è dato via libera al progetto e quindi all’esecuzione dell’impianto di fitodepurazione a valle del depuratore di santa maria la palma.