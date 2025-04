Articolo del Fatto su camorra, nuova nota della “Maggioranza”

ALGHERO – Nuova nota stampa, questa volta non firmata, da parte della “Maggioranza” che ritorna sul tema dell’articolo del “Fatto Quotidiano” dove si evidenziavano “infiltrazioni camorristiche” ad Alghero. “Il nostro precedente comunicato non intendeva in alcun modo criticare l’operato giornalistico, ma semplicemente offrire sostegno al Sindaco rispetto ad alcune caratterizzazioni personali che ritenevamo non corrispondenti al suo impegno e alla sua integrità”, cosi dalla “Maggioranza”

“Il problema della criminalità organizzata è questione seria e grave che non sottovalutiamo in alcun modo. Al contrario, proprio la consapevolezza della sua pericolosità ci spinge a mantenere alta l’attenzione e a collaborare con tutte le istituzioni preposte per garantire che Alghero rimanga un luogo dove la legalità è presidio fondamentale del vivere civile”.

“Qualora fossimo a conoscenza di fatti delittuosi, il nostro dovere civico e istituzionale ci porterebbe immediatamente a rivolgerci alla Procura della Repubblica. La nostra non è indifferenza, ma rispetto dei ruoli e delle competenze. Continueremo a impegnarci, con i mezzi propri del nostro ruolo, affinché la nostra città possa crescere nel rispetto delle regole e a beneficio di tutti i cittadini onesti”, chiude la nota.