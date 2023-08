Argornautiche, successo ad Alghero per il progetto culturale

ALGHERO – L’iniziativa ARGONAUTICHE, “orizzonti di viaggio, arte e conoscenza” curata dal gruppo italo-austriaco ARGONAUTI, con la direzione di Enrico Fauro si è conclusa con successo ieri sera. Il progetto di restituzione culturale e condivisione ha riscosso un gran numero di partecipanti. Argonautiche è un festival che si è definito con un forte obbiettivo dialogico, sia nella forma con cui il pubblico è stato chiamato in causa a partecipare direttamente agli eventi e alle discussioni, sia nell’obbiettivo a lungo termine, condiviso pienamente da Assessori e Fondazione, di profilarsi come un vivaio e portale di contatti internazionali. Oltre al sostegno della Città di Alghero e della Fondazione Alghero, Argonautiche ha avuto l’appoggio della Kunstgeschichte dell’Università Paris Lodron di Salisburgo, nel progetto di gettare le fondamenta di uno scambio duraturo tra le due nazioni. La realizzazione delle Argonautiche è frutto della collaborazione tra l’Argonauti Association, la Biblioteca Impegno Rurale e la Argonauti Kunst und Wissen.

Il 28 e 29 luglio ha avuto luogo un seminario dedicato all’evoluzione del concetto di androginia tra religioni e culture diverse. Il 31 luglio la conferenza dedicata alla storia dell’alchimia ha coinvolto nel dibattito un folto gruppo di persone che hanno condiviso esperienze, mestieri e conoscenze. Il 3 agosto ha visto la prima assoluta della performance – esperimento teatrale “Corvus”, la cui regia è firmata da Enrico Fauro e Giovanni Lubrano, pensato per infrangere la barriera di frontalità con il pubblico. La prossima tappa di “Corvus” sarà a Salisburgo. I festeggiamenti, la solidarietà e la condivisione della cena estiva del 6 agosto ha dato l’appuntamento alla città per ritrovarsi in prossimo anno per una attesissima seconda edizione. Il direttore Fauro afferma con entusiasmo: “Prima ancora di concludere questa prima edizione, avevamo già le conferme entusiaste dei partecipanti agli eventi in calendario per il 2024. Siamo felici di contribuire alla cura di questo “giardino culturale” custodito dagli amici di Impegno Rurale. Abbiamo idee di grande respiro davanti a noi, per lo sviluppo del territorio e della crescita della comunità”. Ora la prossima tappa nel cartellone degli Argonauti è la conferenza “il Volto dell’Alchimia” a Tambre in Veneto, presso il Museo Casa dell’Alchimista, e successivamente a Salisburgo.