Aree idonee, “Blitz della Todde, il Centrodestra lascia le Commissioni”

CAGLIARI – I gruppi consiliari della Minoranza hanno abbandonato i lavori delle Commissioni IV e V in seguito al blitz della Giunta Todde che, con una serie di ‘emendamenti fiume’, ha stravolto il testo della legge sulle Aree idonee.

La richiesta di una sospensione per poter esaminare il testo di una proposta così delicata e importante per il futuro dell’Isola è stata brutalmente respinta dai consiglieri della maggioranza che, richiamati all’ordine dalla presidente Todde, hanno cercato la più comoda delle scorciatoie per evitare di affrontare le questioni poste dalla ‘legge Pratobello’ e dalle opposizioni, i cui emendamenti sono da considerarsi inutilizzabili per i lavori delle Commissioni congiunte.