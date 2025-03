Approvazione Peba, grande soddisfazione da Noi Riformiamo Alghero

ALGHERO – “Il gruppo consiliare “Noi riformiAmo Alghero”esprime grande soddisfazione per l’approvazione in consiglio comunale del P.E.B.A.; uno strumento di pianificazione del territorio molto importante che crea i presupposti per far diventare la città di Alghero una città a misura di tutti.

Un atto questo portato a compimento in continuità amministrativa grazie al lavoro fatto dapprima dall’ex assessore urbanistica Emiliano Piras, che durante il suo mandato ha ottenuto le risorse e dato l’incarico per la progettazione e seguito le prime fasi, ora presidente della commissione, portato a compimento dall’amministrazione Cacciotto con l’assessore Corbia. Il punto di forza della delibera portata in consiglio è stato sicuramente, come valore aggiunto, il processo di partecipazione e condivisione con i cittadini e le associazioni che nel periodo delle osservazioni hanno apportato importanti suggerimenti per il miglioramento dello strumento.

Ora con il piano approvato e le schede di dettaglio predisposte dall importantissimo lavoro svolto dai tecnici incaricati per la redazione del piano, con l’ausilio degli uffici tecnici del Comune di Alghero, con il responsabile del procedimento ingegner Elisabetta Spiga su tutti, permetteranno, con il reperimento di finanziamenti e con la programmazione che l’ assessorato alle manutenzioni, guidato da Francesco Marinaro saprà mettere in campo, di compiere le azioni e portare risultati affinché questo piano possa avere attuazione. Siamo convinti che questo, insieme ad altri strumenti fondamentali di pianificazione del territorio, possano continuare nel solco virtuoso della stagione urbanistica che dovrà portare in questa consiliatura necessariamente all’approvazione del piano urbanistico comunale.

Come dimostrato fin dall’inizio di questa stagione amministrativa, il gruppo consiliare e politico sarà attento e collaborativo perché la città raggiunga quei risultati che possano portare raggiungimento definitivo del disegno di città per le future generazioni che ormai da troppi lustri la città attende, per dare risposte economiche e al tessuto sociale del territorio”.

Noi Riformiamo Alghero