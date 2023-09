Antenna nel Parco, già 1200 firme contrarie. Dialogo con l’Amministrazione

ALGHERO – Resta ancora alta l’attenzione riguardo il posizionamento di un’antenna della telefonia in una angolo del Parco Tarragona. Principale polmone verde della parte meridionale di Alghero che, tra l’altro, necessita anche del riavvio dei servizi essenziali vista la chiusura, da settimane, del punto bar“. Detto questo, dal Comitato Parco Tarragona fanno sapere che “in pochi giorni abbiamo raccolto oltre 1200 firme di adesione all’iniziativa finalizzata alla tutela delle famiglie e dei bambini oltre che di tutti quei cittadini che risiedono nelle vicinanze del Parco Tarragona”.

“La salvaguardia di un luogo di svago e di socializzazione come il Parco Tarragona è un preciso impegno assunto -dal Comitato spontaneo del Parco- con i numerosi genitori che lo frequentano e con le centinaia di persone che hanno firmato la petizione. Il nostro l’obiettivo è molto semplice: chiediamo di modificare il sito in cui localizzare l’antenna di telefonia mobile e per fare questo abbiamo offerto la più ampia disponibilità all’Amministrazione Comunale”.

Intanto, l’Amministrazione Comunale dimostra attenzione avendo ascoltato quanto esposto dal Comitato, come fa sapere anche l’assessore Giovanna Caria ci sono “valutazioni in atto”. La questione, come noto, è stata già presa in mano dai tecnici, si stanno facendo, come detto diverse valutazioni, c’è da dire che esiste un piano della telefonia votato da questo Consiglio Comunale. Però, come noto, “la politica, può (quasi) tutto”. Ed quello che sperano i residenti, e non solo, della zona.