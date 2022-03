Anpi, Comune, Chiesa e scuole: manifestazione contro la guerra

ALGHERO – Giovedì 10 marzo , dalle ore 11.30 alle ore 12.30, si terrà, ad Alghero, in Piazza Sulis, una manifestazione di solidarietà con la popolazione ucraina, per la pace e contro tutte le guerre. L’iniziativa, organizzata dall’ANPI in collaborazione con l’Amministrazione algherese, la diocesi di Alghero-Bosa, la chiesa ortodossa di Alghero, le scuole cittadine, associazioni, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti, intende sensibilizzare e coinvolgere la popolazione e, in particolare, le nuove generazioni, sui temi della pace, della solidarietà con la popolazione ucraina invasa dalle armate della federazione russa e contro tutte le guerre, nel pieno rispetto del dettato costituzionale e del diritto internazionale