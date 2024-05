Anna Burruni (Orizzonte Comune per Cacciotto): “Politica al servizio dei cittadini per rilanciare Alghero”

ALGHERO – Anna Burruni, candidata nella lista Orizzonte comune – Podemos, affronta una situazione politica complessa con determinazione e chiarezza di intenti. “Fare politica significa mettersi a disposizione dei cittadini, diventando portavoce delle loro idee, problematiche e prospettive per il futuro”, afferma Burruni. Critica la tendenza a denigrare l’operato degli amministratori uscenti, sottolineando invece l’importanza della collaborazione e del confronto per creare nuove soluzioni.

Anna Burruni richiama l’attenzione sul fatto che, nel suo settore professionale, un nuovo amministratore non critica il predecessore, ma lavora insieme al consiglio di amministrazione per migliorare e innovare. “Dobbiamo imparare dalla storia e non ripetere gli errori passati, ma migliorare e risolvere le difficoltà lasciate dalle amministrazioni precedenti, magari non per colpa loro”, spiega Burruni.

Tra i problemi principali da affrontare, Burruni menziona il Piano Urbanistico Comunale (PUC), ancora bloccato. “Il PUC è fondamentale per l’economia di Alghero, coinvolge molteplici professioni come idraulici, muratori, elettricisti, fabbri, falegnami, imbianchini e designer. Sbloccarlo significherebbe dare una spinta vitale all’edilizia e creare nuove opportunità lavorative”, sottolinea.

Burruni evidenzia anche la necessità di incentivare il turismo, attualmente limitato a pochi mesi all’anno. Propone di attrarre vettori low-cost per prolungare la stagione turistica e migliorare l’infrastruttura portuale per accogliere navi da crociera. “Abbiamo una banchina per le crociere, ma non i fondali adatti. Dobbiamo risolvere questo problema per sfruttare appieno il potenziale turistico di Alghero”, afferma.

Un altro punto fondamentale per Burruni è il coinvolgimento attivo dei cittadini. Propone la creazione di uno sportello bisettimanale per ascoltare le proposte della gente e collaborare con tutte le forze politiche. “Dobbiamo lavorare uniti, al di là di destra, sinistra o centro, per il bene comune di Alghero”, conclude.