“Anche oggi la maggioranza sardo-leghista ha dato il meglio di se”

ALGHERO – “Anche oggi la maggioranza Sardo leghista ha dato il meglio di sé. Ancora una volta parte della maggioranza in commissione non si è presentata: questa volta è toccato alla quota Sardo leghista assentarsi e ancora una volta è stata l’opposizione a voler approfondire il tema dei “tavolini”, che per il rotto della cuffia è stato salvato da un decreto ministeriale che proroga le concessioni sino al 30 settembre, non per il covid, ma relativo all’Ucraina”. Così il capogruppo del Pd Mimmo Pirisi sulla Commissione di oggi.

“Salvati dalle brutte figure ancora una volta, per così dire “dall’esterno”, quello che resta invece è il contorno che risulta drammatico, nessun confronto, tutto rinviato e posticipato ad altra data. Tutto questo accade per tutti i temi, nessuno escluso. Nel frattempo la città soffre e arretra, nel mentre altri centri magari più piccoli ci scavalcano in vivibilità, ambiente, attrattiva, pulizia ,decoro e regole uguali per tutti i”