“Amministrazione disastrosa, peggior Sindaco degli ultimi 30 anni”

ALGHERO – «Il peggior Sindaco degli ultimi trent’anni!».

L’altra mattina al Mercato del centro una signora, oramai avanti con gli anni e che di sindaci ne ha visto passare parecchi, lo ripeteva come un mantra: «Questo Conoci è il peggior Sindaco degli ultimi trent’anni, uno così scarso Alghero non lo aveva mai avuto».

Difficile dargli torto peraltro con una città sempre più allo sbando totale, sporca e dissestata come non era mai stata.

Quest’estate abbiamo accolto i nostri ospiti come peggio non si poteva: strade strapiene di fossi, marciapiedi sporchi e erbacce in ogni dove, parchi pubblici in completo degrado, alghe sugli arenili e pinete completamente in abbandono.

Da parte loro gli algheresi da oramai oltre quattro anni osservano sconsolati questa sciagura e visti i lavori fermi del cotonificio, del palazzo comunale e della piscina coperta, visto il Forte della Maddalena ridotto a deposito di cantiere, visti il parco della Mercede e della Merenderia abbandonati, vista la situazione di completa deregulation che esiste in città, visto insomma, lo stato di abbandono generale, ci hanno tristemente fatto il callo e aspettano con ansia la conclusione di questo strazio targato Conoci.

Neppure per Ferragosto, peraltro, la situazione è migliorata, l’Amministrazione non è stata neppure capace di mettere due fiori nelle fioriere e di dare una ripulita alla città per renderla più presentabile. Vista la loro incapacità imperante, Conoci e i suoi inoltre, non sono neppure riusciti ad adottare la logica del “panem et circenses”: niente fuochi per Ferragosto e concerto del 16 annullato. Un disastro da qualunque punto di vista lo si guardi per la città, che, probabilmente, non aveva mai vissuto un Ferragosto così dimesso.

Nella speranza che il prossimo anno Alghero sia stata, finalmente, liberata da questa iattura, auguriamo comunque i migliori Auguri di un buon ferragosto a tutti i turisti ospiti in città e a tutti gli algheresi, compreso lui, il peggior Sindaco degli ultimi trent’anni2.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e PD