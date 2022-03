Amatori Rugby Alghero travolge Cus Genova

ALGHERO – Splendida prestazione della squadra algherese, che vince tra le mura amiche di Maria Pia, con il C.U.S. Genova 43-10. Un risultato importante, che fa sicuramente bene alla motivazione degli atleti e alla classifica. Con cinque punti conquistati, i giallorossi scalano di posizione e si posizionano al quinto posto della classifica del girone 1.

Amatori Rugby Alghero vs C.U.S. Genova

29-3(4-0) 43-10(6-1)

Marcatori: 5′ m Di Stefano (5-0) nt May cp May ’20 (8-0) ’36 m Cipriani (13-0)May tr (15-0) ’44 cp Corona (15-3) ’40+’5 m Cipriani (20-3) tr May (22-3) m Alvarado ’40+’12 (27-3) tr May (29-3) ’52 m Marchetto (34-3)tr May (36-3) ’65 m Alvarado (41-3) tr May (43-3) ’73 m. P.Imperiale tr Corona (43-10)

Amatori Rugby Alghero: May, Gastaldo, Deligios, Serra (CAP) Alvarado , Cipriani, Di Stefano, Fine, Canulli, Gabbi, Tveraga, Lo Pilato, Stefani, Marchetto, Cataldi.

A DISPOSIZIONE: Spirito, Gueye, Macchioni, Capozucca, Izzo, Delrio, Cadeddu.

All. Marchetto Cipriani

C.U.S. Genova: Migliorini, Vimercati, Corona, Pressenda, Pichler, Ricca, Granzella, Pendola, Bertirotti, Imperiale, Amadio, Repetto, Barry, Felici, Testoni

A DISPOSIZIONE: Giuliano, Gherardi, Barioglio, Gargiullo, Imperiale, Savari.

All. Sandri

Arb. Franco Rosella (Roma)

Sostituzioni;

Amatori Rugby Alghero: ’50 Izzo per Di Stefano ’60 Delrio per Serra ’60 Capozzucca per Tveraga ’65 Spirito per Marchetto ’70 Solinas per Gabbi, Gueye per Cataldi, Cadeddu per per Cipriani

C.U.S. Genova: 1′ Giuliano per Testoni, ’18 Gherardi per Pichler, ’41 Gargiullo per Repetto, ’54 Imperiale per Amadio, ’65 Baroglio per Pendola, ’69 Sandri per Ricca

Cartellini: ’15 Felici Rosso(Genova) 22’Alvarado giallo (Alghero)

Calciatori: May 5/6 Corona 2/2

Note: Giornata nuvolosa, con pioggia e leggero vento. Campo in ottime condizioni. Presenti circa 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Alghero +5 C.U.S. genova o

Player of the Match: CIPRIANI (A)

Osservato un minuto di silenzio per Ieracitano e Bollesan