Alghero, studenti dell’IPSAR al corso di “Analisi Sensoriale”

ALGHERO – Mercoledì̀ 19 febbraio ha preso il via il progetto di Analisi Sensoriale, come strumento di valorizzazione dei prodotti di acquacoltura, realizzato in collaborazione con i ricercatori di Porto Conte Ricerche.

L’obiettivo principale del progetto formativo è quello di dotare i discenti degli strumenti teorici e pratici che consentano loro di saper riconoscere i prodotti locali e valutarne i parametri di qualità per la loro adeguata valorizzazione. L’analisi sensoriale è la scienza adottata per valutare gli attributi organolettici di un prodotto mediante i sensi. Si tratta di un metodo scientifico che si avvale di competenze statistiche, usato per risvegliare, misurare, analizzare e interpretare delle risposte a stimoli percepiti dagli organi di senso durante la valutazione di prodotti tramite i sensi della vista, dell’olfatto, del tatto, del gusto e dell’udito usati come strumenti di rilevamento che inviano i segnali al cervello per essere valutati.

Il corso consentirà ai partecipanti di sviluppare le necessarie conoscenze sulle potenzialità dei propri organi di senso e sull’importanza dell’approccio sensoriale. Il percorso formativo porterà alla realizzazione di una coscienza professionale caratterizzata dalla motivazione, dalla disciplina necessaria nel lavoro di gruppo e dalle capacità di analisi dei corsisti. Il progetto, che coinvolge i docenti di scienza dell’alimentazione, di laboratorio di enogastronomia, di matematica, si inserisce nell’ottica della valorizzazione delle produzioni ittiche locali da sempre orientate all’ottenimento di prodotti di qualità ed è rivolto agli studenti del 4° anno, indirizzo Cucina, degli Istituti Professionali per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Alghero che saranno chiamati a proporre e valorizzare, con le proprie ricette, nel prossimo futuro, questi prodotti ai loro clienti.

Le attività si svolgeranno nei locali della sala “Dacrema” dell’IPSAR di Alghero, dal 19 febbraio al 19 marzo con cadenza settimanale dalle ore 08:30 alle 13:30.